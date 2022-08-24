Джонсон заявил, что Британия предоставит Украине 850 микродронов

Борис Джонсон прилетел в Киев, чтобы поздравить Владимира Зеленскому с Днем независимости Украины Фото: из соцсетей

Британский премьер Борис Джонсон в ходе своего визита в Киев публично объявил о предоставлении нового крупного пакета помощи Украине, включающего 850 микродронов.

Новый пакет помощи Лондона Киеву размером 63,7 млн долларов поможет улучшить возможности по дальнему обнаружению целей, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании.

В ходе визита в Киев Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и лично поздравил его с Днем независимости страны, отмечающимся 24 августа.

Ранее Украина заявила о том, что западная военная и финансовая помощь является "недостаточной" для Киева. Более того, по данным офиса украинского президента Владимира Зеленского, власти Германии недавно заблокировали выделение Киеву очередного многомиллионного транша.

Украинские власти считают, что подобные действия руководства ФРГ недопустимы, а Запад должен как можно скорее активизировать предоставление Киеву новейших видов вооружения.