Россияне стали на 61% реже посещать салоны красоты Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты сервиса CloudPayments проанализировали, как в августе 2022 года изменились онлайн-покупки косметики, женских аксессуаров и бижутерии, онлайн-оплату услуг парикмахерских и салонов красоты, а также онлайн-покупки аксессуаров для дома.

Согласно результатам исследования, в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года онлайн-оборот в парикмахерских и салонах красоты снизился на 61%. Как уточняет Газета.Ru, онлайн-покупок в этой категории стало меньше на 34%, а средний чек снизился на 27% до 1 907 рублей.

Такие итоги анализа свидетельствуют о том, что в России граждане стали реже посещать парикмахерские и салоны красоты, а если и посещают их, то стараются выбирать недорогие процедуры. Еще исследование показало снижение спроса на косметику и товары для ухода за собой: онлайн-оборот в этой категории в августе 2022 года снизился на 16%: транзакций стало меньше на 21%.

Тем временем, RT со ссылкой на интернет-сервис "Авито Услуги" сообщает, что жители России сделали за год 690 миллионов заказов у бьюти-мастеров, что в два раза больше, чем годом ранее. По данным за апрель 2021 года - март 2022 года, в услугах в сфере красоты заняты 850 тысяч специалистов. Общее число самозанятых и коллективов выросло на 35% - до 528 тысяч.