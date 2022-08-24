В Госдепе заявили, что США готовы предоставлять Украине все необходимое для обороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты готовы предоставлять Украине все, что потребуется для продолжения обороны, заявил сегодня, 24 августа, официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс.

"Мы решительно настроены оказывать поддержку Украине и делать все необходимое так долго, как придется, чтобы обеспечить ее всем, что потребуется для обороны", - сказал он в интервью CNN.

Прайс также добавил, что с учетом последнего пакета помощи Киеву общая сумма расходов Вашингтона на военную поддержку Украины достигла 13 млрд долларов.

Ранее стало известно, что США предоставят Украине новый пакет помощи на 2,8 млрд долларов. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден, его заявление цитируется на сайте Белого дома.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года можно прочитать здесь.