Стало известно, с чем связано подорожание нефти выше $100 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Dедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, почему пару дней назад произошло подорожание нефти до отметки выше $100 за баррель.

По мнению эксперта, это связано с заявления Саудовской Аравии о возможном сокращении добычи топлива ОПЕК+.

- Нефть дорожает на заявлении Саудовской Аравии о том, что если потребуется, ОПЕК+ сократит добычу нефти, а не повысит ее. Страны ОПЕК + дают понять, что хотят высоких цен, в отличие от США, - рассказал Юшков в беседе с изданием Газета.Ru.

Также он считает, что такое заявление Саудовской Аравии является "ответом на новости об иранской ядерной программе".

Накануне ФАН писал, что организация ОПЕК+ в скором времени начнет разрабатывать новое соглашение для периода после 2022 года. Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман, альянс имеет возможности бороться с волатильностью рынка нефти, например с помощью сокращения добычи ресурса.

23 августа "Известия" сообщали, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в октябре 2022 года поднялась выше $100 за баррель впервые с 12 августа. К 20:36 по мск цена на нефть Brent достигала $100,23 за баррель.