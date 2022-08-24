Патрушев заявил, что безразличие Запада к диверсиям Киева грозит непоправимыми последствиями

Патрушев предупредил об опасности игнорирования Западом увлечения Киева диверсиями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украине может грозить самоуничтожение, а странам Запада – самые серьезные последствия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду 24 августа, комментируя реакцию западных стран на гибель Дарьи Дугиной.

Патрушев подчеркнул опасность действий Киева, делающего ставку на диверсионную деятельность и отсутствие адекватной реакции Запада на эти действия.

«Дальнейшее безразличие европейских политиков к возрастающим аппетитам Киева, увлекшегося диверсионной деятельностью, угрожающего атомным объектам и пытающегося применить химическое и бактериологическое оружие, может в конечном итоге привести к самоуничтожению Украины и непоправимым последствиям для самих стран Запада», - сказал секретарь российского Совета Безопасности, отвечая на вопросы журналистов.

Также Николай Патрушев не поверил словам Зеленского о непричастности Киева к убийству Дугиной. Секретарь Совебеза РФ считает, что украинским властям доверять нельзя.

Напомним, журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа, в ее автомобиле сработало взрывное устройство.

Все о гибели Дарьи Дугиной здесь на KP.RU.