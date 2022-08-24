Посол России в Канаде назвал смехотворными антироссийские санкции Оттавы

Посол России в Канаде заявил, что к антироссийским санкциям Оттавы следует относиться с усмешкой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийские санкции, которые вводит Оттава, эфемерны и не окажут никакого влияния ни на Россию, ни на россиян, в отношении которых они вводятся. Об этом заявил в среду 24 августа в эфире телеканала «Россия-24» посол России в Канаде Олег Степанов.

Степанов назвал действия канадского руководства «международным позерством».

«Нынешнее канадское руководство пытается изобрести некую схему международного позерства, когда ряд западных стран соревнуется в том, кто будет смотреться круче в контексте принятия ограничительных мер или политических жестов в отношении России», - сказал дипломат.

Посол заявил, что антироссийские санкции Канады смехотворны.

«Все эти меры эфемерны, никакого влияния они на Россию и на наших сограждан не окажут, и действительно самым лучшим образом реагирования было бы относиться к этому свысока и с усмешкой», - резюмировал Степанов.

Напомним, во вторник, 23 августа премьер-министры Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава вводит новые санкционные ограничения в отношении еще 62 российских физических лиц, а также одной организации оборонного сектора.