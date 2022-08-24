Британцы возмутились заявлением главы своего МИД Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие

Британцы раскритиковали главу МИД Лиз Трасс за заявление о готовности применить ядерное оружие. Фото: REUTERS

Британцы шокированы заявлением главы МИД и кандидата на пост премьер-министра Лиз Трасс о готовности «при необходимости» не только отдать приказ о применении ядерного оружия, но и лично нажать на кнопку пуска ядерных ракет.

Пользователи Twitter с возмущением обсуждают не только это заявление Трасс, но и реакцию зала на них. Присутствующие на выступлении Трасс в Бирмингеме, где она сделала «ядерное» заявление, встретили его аплодисментами.

В социальных сетях британцы обвиняют Трасс в бесчувственности и бессердечности, а зрителей – в непонимании того, что применение ядерного оружия означает конец существования цивилизации. Некоторые называют министра «невменяемой» из-за готовности осуществить запуск ядерных ракет и указывают на то, что премьер-министр, на должность которого претендует Трасс, должен делать все, чтобы страна не оказалась в требующей применения ядерного оружия ситуации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила на заявление Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие. Как отметила дипломат, это заявление могло бы стать безупречным началом для новой серии шпионских комедий об Остине Пауэрсе, считает Мария Захарова.

В то же время политолог Еремина сочла низкими шансы Трасс стать премьером Британии после слов о ядерном оружии, отметив, что подобные высказывания Трасс свидетельствуют о ее политической незрелости.