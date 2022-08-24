Названы признаки, которые позволят распознать домашнее насилие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Домашнее насилие может быть не только физическим, но и психологическим, предупредила клинический психолог, эксперт в сфере домашнего и сексуализированного насилия, посттравматического стрессового расстройства, зависимостей Олеся Иневская.

Специалист объяснила, что нередко один из партнеров желает установить власть и контроль над другим. В частности, он пытается всякими способами изолировать свою жертву от родных и друзей, убеждая, что те вмешиваются в их отношения. Также такой партнер может требовать от партнера предоставлять отчеты о местонахождении, пишет Газета.Ru.

- Другим важным признаком домашнего насилия является эмоциональное насилие: излишняя ревность, вспышки агрессии, оскорбления, порча вещей, обесценивание, угрозы, шантаж, - предупредила психолог.

Иневская также рассказала и о третьем признаке домашнего насилия - страхе партнера. В качестве примера она привела изменение поведения человека из-за страха агрессии и опасений, что партнер устроит скандал или обидится.

Ранее Life.ru писал о том, как понять, что муж - тиран и деспот. Специалисты сходятся во мнении, что тиранами не становятся просто так. Зачастую это люди, которые в детстве регулярно сталкивались с насилием. Вот и получается, что вести себя как-то иначе во взрослом возрасте они не умеют. Многие женщины списывают тиранию мужей на плохое настроение, отказываясь принимать простой факт.