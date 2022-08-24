В Молдавии потушили Вечный огонь на мемориале освободителям Кишинева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Молдавии потушили Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм». Об этом сообщил в среду 24 августа председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

По словам Петровича, о том, что Вечный огонь не горит, ему сообщили люди, которые пришли почтить память освободителей Кишинева. Мемориал «Шерпенский плацдарм» в Новоаненском районе увековечивает память более 13 тысяч советских солдат и офицеров, погибших в боях за освобождение Молдавии во время Великой Отечественной войны.

«На мемориале, который увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, сегодня не горел Вечный огонь», - написал Алексей Петрович в Telegram.

По словам председателя комитета «Победа», ранее огонь на мемориале по заявке Минобороны Молдавии горел на постоянной основе, потом зажигался по праздникам.

«Судя по тому, что НИКАКИХ заявлений по случаю Дня Освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало, оборонное ведомство решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев», - написал Петрович.

Тем временем в Берлине отключили ночную подсветку 100 зданий. Власти Берлина планируют сэкономить до 40 тысяч евро в год на отключении подсветки зданий.

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