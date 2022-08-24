Медведев заявил, что Россия не могла примириться с планами НАТО "расквартироваться" на Украине

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия решила превентивно начать специальную военную операцию на Украине, поскольку не могла примириться с тем, что НАТО "расквартируется" в этой стране. Об этом сегодня, 2 августа, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины, и какие-нибудь их безумные руководители - эти или следующие, для нас это не имеет значения, в конце концов, это вопрос даже не сегодняшнего дня - примут решение, к примеру, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым", - заявил Медведев в ходе посещения полигона Мулино в Нижегородской области.

Именно по этой причине, по словам Медведева, было принято решение "провести превентивную операцию".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года можно прочитать здесь.