Foreign Policy: посольства ряда стран в Киеве разместили персонал возле бомбоубежищ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольства ряда стран в Киеве разместили свой персонал поближе к бомбоубежищам на День независимости Украины, сегодня, 24 августа, об этом сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой источник в дипломатических кругах.

Как уточняет издание, некоторые посольства разместили персонал поближе к бункерам и отправили местных сотрудников, проживающих на окраинах Киева, в отели, которые оборудованы бункерами, в целях "защиты в случае ракетного удара в среду".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года можно прочитать здесь.