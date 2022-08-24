Небензя заявил о неизбежности фиаско киевского режима

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о неизбежности краха киевского режима. Фото: REUTERS

Фиаско киевского режима неизбежно. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в среду 24 августа на заседании Совета безопасности всемирной организации, посвященном ситуации вокруг Украины.

«Наши западные коллеги могут затянуть агонию, но не предотвратить его фиаско», - сказал Небензя, имея в виду режим Зеленского.

Поспред России заявил, что Украина движется к идейному и идеологическому банкротстсву и назвал ее «дремучей безжалостной Антироссией». Также Небензя пожелал братскому украинскому народу обрести свободу и «возможность строить такое общество, которое уважало бы элементарные права человека и национальную идентичность и жило бы в мире со своими соседями».

Напомним, США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа 2022 года.

Совет безопасности ООН выступил за виртуальное участие украинского лидера Владимира Зеленского в заседании Совбеза всемирной организации, несмотря на то, что Россия была против.