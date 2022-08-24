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Общество24 августа 2022 17:50

Предполагаемая убийца Дугиной арендовала гараж в Москве по поддельному казахстанскому паспорту

Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк предъявляла в Москве поддельный паспорт на имя гражданки Казахстана Зайко
Мария ПАВЛОВА
Предполагаемая убийца Дугиной Наталья Вовк предъявляла в Москве поддельный казахстанский паспорт. Фото: кадр из видео.

Предполагаемая убийца Дугиной Наталья Вовк предъявляла в Москве поддельный казахстанский паспорт. Фото: кадр из видео.

Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинка Наталья Вовк в Москве предъявляла поддельный паспорт на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что по поддельному казахстанскому паспорту Наталья Вовк сняла гараж неподалеку от дома Дугиной.

«Владельцу гаража Вовк предъявила поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко», - сообщает агентство.

Напомним, журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа, в ее автомобиле сработало взрывное устройство.

В убийстве Дарьи Дугиной подозревают гражданку Украины Наталью Вовк, Следственный комитет России выявляет других лиц, причастных к гибели журналистки.

Президент России Путин наградил Дарью Дугину посмертно Орденом Мужества.

Все о гибели Дарьи Дугиной здесь на KP.RU.