Посольство РФ в Риге подготовило ответ на действия властей Латвии после сноса памятника Освободителям

Российское посольство в Риге подготовило предложения по ответным мерам после антироссийского выпада властей Латвии, демонтировавших памятник воинам-освободителям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посольство России в Риге сформулировало ряд предложений по ответу на антироссийский выпад латвийских властей, демонтировавших памятник воинам-освободителям. Об этом в среду 24 августа заявил посол РФ в Латвии Михаил Ванин.

По словам Ванина, это предложения как дипломатического, так и экономического характера. Об этом он сказал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Дипломат не рассказал подробности о том, какими будут эти меры, отметив, что принятие окончательного решения находится в компетенции российского президента и правительства. В то же время Ванин отметил, что дипломатические контакты России и Латвии сведены к минимуму.

«Это такие технические контакты в основном», - сказал посол.

Напомним, в мае 2022 года Парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги.

В августе латышские власти начали демонтировать монумент Освободителям Риги - главный памятник Победы в стране, несмотря на то, что Памятник Освободителям в Риге защищен от сноса латвийско-российским договором. Документом предусмотрено обоюдное сохранение мемориалов и мест погребений.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Риге начало выдавать визы преследуемым за акции против сноса памятника советским воинам. Люди, которые пострадали за участие в акциях протеста, могут найти в России убежище.