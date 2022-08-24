Мишустин поручил заключить с Белоруссией соглашение о взаимном признании ковидных сертификатов

Россия и Белоруссия признают ковидные сертификаты друг друга.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Россия и Белоруссия признают ковидные сертификаты друг друга. Соответствующее распоряжение подписал в среду 24 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.
Мишустин поручил принять предложение Минздрава России о заключении соглашения между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19.
Отмечается, что соглашение будет заключено о том, чтобы не применять ковидные ограничения в отношении владельцев сертификатов о вакцинации, выданных на территории как России, так и Белоруссии, а также несовершеннолетних. Уточняется, что сертификат о вакцинации должен содержать личные данные и QR-код со сведениями о вакцинации.
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