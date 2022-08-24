Вертолет Ми-2 упал на Ставрополье

Вертолет упал и загорелся в Ставропольском крае. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вертолет Ми-8 упал на территории Ставропольского края в среду 24 августа. Об этом сообщают экстренные службы региона.

Сообщается, что катастрофа произошла в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края.

После падения вертолет загорелся, пожар распространился на полтора гектара. По предварительным данным экстренных служб, погибших при крушении вертолета нет.

Власти региона сообщают, что вертолет упал из-за плохой погоды.

«На территории нашего округа из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку вертолёт в результате чего произошло возгорание растительности и самого вертолёта. На данный момент жертв и пострадавших не обнаружено. Сотрудники оперативно-следственной группы прибыли на место оперативно. Пожар уже локализован», - написал в своем Telegram глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Подробности о крушении вертолета в Ставропольском крае читайте здесь на KP.RU.