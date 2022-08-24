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Политика24 августа 2022 19:28

Глава Минобороны Британии допустил, что страна усложнит выдачу виз россиянам

Уоллес назвал полный запрет на выдачу россиянам виз неправильным путем
Мария ПАВЛОВА
Великобритания может ужесточить порядок выдачи виз россиянам.

Великобритания может ужесточить порядок выдачи виз россиянам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Великобритания может усложнить получение виз для граждан РФ. Об этом заявил в среду 24 августа глава британского военного ведомства Бен Уоллес.

«Я не уверен, что полный запрет - правильный путь», - сказал Уоллес в эфире BBC, допустив, что условия выдачи виз могут быть ужесточены.

Министр обороны напомнил, что вопрос выдачи виз должна изучить министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Ранее сообщалось, что Латвия приостановила выдачу въездных виз россиянам. Ограничительная мера введена на неопределенный срок.

Тем временем в Германии заявили, что призыв Зеленского не выдавать шенгенские визы россиянам расколол Европу.

Зам. госсекретаря США по консульским делам Джули Стафф также заявила, что в Вашингтоне не рассматривали и не рассматривают ограничение выдачи въездных американских виз для граждан России. Таким образом американцы не будут реагировать на призыв украинского президента Зеленского ограничить въезд россиян в страны Запада.