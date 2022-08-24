Названа причина смерти Максима Пинскера, актера из сериала «Интерны»

Стала известна причина смерти Максима Пинскера- актер умер от заражения крови. Фото: кадр из сериала.

Причиной смерти Максима Пинскера, актера из сериалов «Интерны», «Колл-Центр», «Час Волкова» и других стало заражение крови. Об этом сообщает издание Mash со ссылкой на сына актера Якова.

Сообщается, что актер вернулся со съемок в Калуге в плохом самочувствии, у него сильно болела нога и он не мог самостоятельно передвигаться. Пинскера на «скорой» увезли в больницу. Оказалось, что инфекция попала в спинной мозг. Актер умер от остановки дыхания.

Ранее сообщалось, что актер Максим Пинскер ушел из жизни в возрасте 58 лет утром среду 24 августа. Подробнее здесь на KP.RU.

У Максима Пинскера осталось трое детей, младшему 15 лет. Также сообщалось, что родственница актера в социальных сетях просит оказать финансовую помощь на организацию похорон актера.