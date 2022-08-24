Новым владельцем "Ведомостей" стал медиаменеджер Олег Леонов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медиагруппа "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), которая является учредителем газеты "Ведомости", объявила о смене владельца. Теперь новым собственником и главой совета директоров компании стал медиаменеджер Олег Леонов.

Издание уточняет, что Леонов выкупил 100% акций АО "Саппорт", единственного акционера медиагруппы, у предыдущего собственника Ивана Еремина.

- Кадровая и редакционная политика остаются неизменными, - отмечает газета, цитируя слова Леонова из заявления компании.

К слову, сам Еремин уже прокомментировал журналистам смену руководства "Ведомостей". Он рассказал, что доволен сложившейся в издательской группе командой и успехами. Сейчас он намерен заняться новыми бизнес-направлениями, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что за время пандемии коронавируса в руководстве "Ведомостей" произошли весьма значительные изменения. Так, акциями газеты стало владеть АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Еремина, который также является владельцем и генеральным директором холдинга "ФедералПресс".