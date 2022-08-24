Guardian: В США проигнорировали предупреждения Бёрнса о "красных линиях" для России Фото: REUTERS

Американское правительство годами пренебрегало предостережением главы ЦРУ Уильяма Бернса по поводу грядущих последствий из-за возможного вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает The Guardian.

- Билл Бернс будучи послом США в Москве писал в секретном донесении в Белый дом, что вступление Украины в НАТО - самая яркая из всех красных линий для российской стороны ... в Вашингтоне это игнорировали, - отмечает в статье британский журналист и писатель Филип Шорт.

Шорт также обратил внимание на то, что в Москве всегда придерживались позиции, что Украина в составе североатлантического альянса станет прямым вызовом интересам России.

Еще в конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин, говоря о вопросах безопасности, заявил, что Россию "приперли к такой линии, что дальше двигаться уже некуда". Глава государства отметил, что уже не раз говорил о линиях, которые нельзя переходить. Он также напомнил о недопустимости расширения НАТО на восток.