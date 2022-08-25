В Британии предупредили об ухудшении жизни граждан при сближении с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи заявил, что высокие счета британцев - не повод улучшать отношения с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

- Я могу понять, почему многие люди беспокоятся о подорожании уровня жизни, ... пожалуй, самый простой выход из кризиса - восстановить отношения с Россией, и это вернет европейский энергетический рынок в прежние времена, - заявил представитель ведомства.

Еще весной этого года газета Sunday Express провела опрос и выяснила, что около 67% британцев испытывают трудности с оплатой счетов за отопление и электроэнергию вследствие энергетического кризиса в стране, усугубленного антироссийскими санкциями.

Так, в связи со взлетом цен на газ в начале февраля 2022 года Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства на 54% увеличило верхний предел цен на электроэнергию для потребителей.