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Политика24 августа 2022 21:35

В Британии предупредили об ухудшении жизни граждан при сближении с Россией

Замглавы Минобороны Великобритании Хиппи предрек ухудшение жизни британцев при сближении с Россией
София ГОНЧАРОВА
В Британии предупредили об ухудшении жизни граждан при сближении с Россией

В Британии предупредили об ухудшении жизни граждан при сближении с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи заявил, что высокие счета британцев - не повод улучшать отношения с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

- Я могу понять, почему многие люди беспокоятся о подорожании уровня жизни, ... пожалуй, самый простой выход из кризиса - восстановить отношения с Россией, и это вернет европейский энергетический рынок в прежние времена, - заявил представитель ведомства.

Еще весной этого года газета Sunday Express провела опрос и выяснила, что около 67% британцев испытывают трудности с оплатой счетов за отопление и электроэнергию вследствие энергетического кризиса в стране, усугубленного антироссийскими санкциями.

Так, в связи со взлетом цен на газ в начале февраля 2022 года Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства на 54% увеличило верхний предел цен на электроэнергию для потребителей.