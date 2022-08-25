В Пентагоне сообщили, что поставки оружия Украине в рамках нового транша начнутся через несколько месяцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поставки вооружений от Соединенных Штатов для Украины в рамках нового пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов начнутся в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

- Поставки начнутся в предстоящие несколько месяцев и будут продолжаться в течение нескольких лет, - сказал Кол журналистам во время выступления на брифинге.

Накануне сообщалось, что американский лидер Джо Байден заявлял о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов. После этого премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил от Штатов 3 миллиарда долларов безвозвратной помощи.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.