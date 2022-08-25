Замглавы Пентагона Кол допустил возможность поставок истребителей Украине Фото: REUTERS

Американская сторона рассматривает возможность предоставления Украине боевых самолетов, заявил журналистам на брифинге заместитель главы Минобороны США по политическим делам Колин Кол. Трансляцию с его выступления вел YouTube-канал PBS NewsHour.

При этом представитель ведомства обратил внимание на то, что пока данная инициатива пока не утверждена.

- Я могу заявить вам, что (поставки) истребителей (для Украины) все еще остаются возможным вариантом, но окончательное решение по данному вопросу пока не принято, - уточнил он.

На этом же брифинге Кол заявил, что поставки вооружений от Соединенных Штатов для Украины в рамках нового пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов начнутся в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, ранее американский президент Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов.