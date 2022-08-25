Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 августа 2022 22:35

Замглавы Пентагона Кол допустил возможность поставок истребителей Украине

Представитель ведомства обратил внимание на то, что пока данная инициатива пока не утверждена
София ГОНЧАРОВА
Замглавы Пентагона Кол допустил возможность поставок истребителей Украине

Замглавы Пентагона Кол допустил возможность поставок истребителей Украине

Фото: REUTERS

Американская сторона рассматривает возможность предоставления Украине боевых самолетов, заявил журналистам на брифинге заместитель главы Минобороны США по политическим делам Колин Кол. Трансляцию с его выступления вел YouTube-канал PBS NewsHour.

При этом представитель ведомства обратил внимание на то, что пока данная инициатива пока не утверждена.

- Я могу заявить вам, что (поставки) истребителей (для Украины) все еще остаются возможным вариантом, но окончательное решение по данному вопросу пока не принято, - уточнил он.

На этом же брифинге Кол заявил, что поставки вооружений от Соединенных Штатов для Украины в рамках нового пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов начнутся в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, ранее американский президент Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов.