Ушел из жизни актер из "Интернов" и "Дурака" Максим Пинскер

Фото: кадр из сериала «Ловец снов»

В Москве 24 августа скончался российский актер театра и кино Максим Пинскер, известный по ролям в сериале "Интерны" и фильму "Дурак". Артисту было всего 58 лет. О его смерти в соцсетях сообщила бывшая жена Ирина Пинскер.

- (Максима не стало) сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. ... (Он умер) в больнице, в Москве, - сообщила она.

По данным некоторых СМИ, причиной смерти актера стало заражение крови. Незадолго до смерти он вернулся со съемок в Калуге и у него сильно болела нога, артист даже не мог самостоятельно передвигаться. Пинскера на "скорой" увезли в больницу, где позже он и скончался.

Напомним, Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в столице. В 1992 году он окончил Школу-студию МХАТ (курс И. М. Тарханова), позже играл в Театре Маяковского.

Зрителям он он знаком также по ролям в сериалах "Час Волкова" и "Колл-центр". Кроме съемок в кинокартинах, Максим занимался еще и озвучиванием аудиокниг, а также принимал участие в телепроектах.