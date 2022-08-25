NBC: Американские военные пострадали при атаке баз в Сирии

NBC: Американские военные пострадали при атаке базы в Сирии Фото: REUTERS

Американские военные пострадали в Сирии в результате атаки. Ранения получили три человека, но все достаточно легкие, сообщает телеканал NBC. После произошедшего США ответили ударами с вертолетов.

Чуть позже Центральное командование ВС США (CENTCOM) уточнило, что обстрел велся по базам Green Village и Conoco на северо-востоке Сирии. По предварительной информации, как минимум за одной из атак стояли "поддерживаемые Ираном боевики", часть из которых погибла при ответном огне.

Ранее сайт KP.RU писал, что американская военная база, находящаяся в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, подверглась ракетному обстрелу, среди военных есть пострадавшие.

Напомним, американская армия совместно вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории в трех провинциях Сирии, где находятся нефтяные и газовые месторождения.