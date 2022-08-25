Полянский заявил, что военная помощь Киеву от США не сильно изменит ситуацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выделение со стороны США Украине крупнейшего пакета военной помощи на почти 3 миллиарда долларов не сильно меняет ситуацию "на земле". Об этом в эфире Sky News заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он заверил, что сейчас спецоперация идет по плану и ее цели будут достигнуты.

- Это, конечно, делает ситуацию более сложной для нас, в том числе для мирных граждан, поскольку, как вы знаете, Штаты снабжают Украину артиллерийскими системами, РСЗО, которые могут доставать до районов, до которых ранее украинские военные не могли достать. Это значит больше потерь среди гражданского населения, больше инцидентов и провокаций, - отметил дипломат.

Накануне Полянский заявлял, что Российская Федерация запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН. Это связано с ситуацией на Запорожской АЭС и непрекращающимися провокациями в отношении нее со стороны Киева, уточнил он.