Обозреватель Boulevard Voltaire Флорак раскритиковал идею послать войска НАТО на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможная реализация идеи французского генерала Мишеля Яковлефф отправить военных НАТО для участия в боевых действиях на Украине не соответствует интересам Парижа. Об этом заявил обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак.

Автор посчитал, что идею генерала "удивительна". При этом Флорак указал на неоднозначность ситуации.

- Украина - не невинная страна, на которую напал кровожадный русский волк. Таково толкование американцев и украинцев, и мы знаем, что обе стороны постоянно лгут, - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что бывший командующий ВС НАТО Уэсли Кларк призвал ввести силы альянса на Украину. По его мнению, политика, при которой альянс не вмешивает в конфликт, если нет прямой атаки на страну-члена НАТО, устарела и осталась в 90-х.

Также генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ставит перед собой задачу не допустить прямого конфликта с Россией из-за Украины, указав на то, что ущерб такого столкновения будет несопоставим.