Что произошло в ночь на 25 августа Фото: REUTERS

Менее трети стран-участниц Организации Объединенных Наций (ООН) присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине. В результате под заявлением подписались 54 государства из 193. Среди них такие страны как Соединённые Штаты, Великобритания, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония и другие.

Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии. Поводом послужило высказывание постпреда России при ООН Василия Небензи о заявлении министра обороны Чехии Яны Черноховой о гибели Дарьи Дугиной. Об этом написал в Twitter глава чешского дипломатического ведомства Ян Липавский. Ранее глава чешского МИД заявила, что ей "не жалко" погибшую в Подмосковье Дарью Дугину, после чего Небензя назвал это заявление поддержкой терактов.

Посольство России в США сообщило, что американская сторона опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского нацполка "Азов"* (*Запрещенная в России террористическая организация) перед судебным процессом над военными преступниками. Также там отметили, что предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников.

Боевик ВСУ признался, что на Украине командование сейчас даже не обсуждает возможность нападения на Херсон. Основной проблемой для ВСУ, по его словам, является превосходство артиллерии России - каждый выстрел украинской армии встречает в ответ порядка 50 ударов.

Власти Канады готовы передать Германии пять газовых турбин для газопровода "Северный поток, сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли. Она также уточнила, что пока турбины находятся на ремонте в Монреале.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко расправой. Причиной для таких громких заявлений со стороны украинского чиновника послужило поздравление украинцев с Днем Независимости.

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