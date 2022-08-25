Правительство Японии подтвердило планы Mitsubishi и Mitsui сохранить доли в "Сахалине-2"

Японские компании решили не выходить из проекта "Сахалин-2" Фото: REUTERS

Японские корпорации Mitsubishi и Mitsui планируют сохранить свои доли в нефтегазовом проекте "Сахалин-2". Об этом сообщил журналистам генесек правительства Японии Хирокадзу Мацуно в четверг, 25 августа 2022 года.

"Мы в курсе, что корпорации официально подтвердили свое решение дать согласие", - констатировал Мацуно.

По его словам, Mitsubishi и Mitsui подадут соответствующий запрос, а окончательное решение в этом вопросе будет принимать российская сторона

Напомним, Хирокадзу Мацуно заявил, что проект "Сахалин-2" является крайне важным для Токио с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергоресурсов. Мацуно также отметил, что вопрос о сохранении японского участия в проекте будет решаться в сотрудничестве правительства и бизнеса.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда рассказал, что по мнению властей страны, компании Mitsui и Mitsubishi должны остаться в нефтегазовом проекте "Сахалин-2". Хагиуда назвал "Сахалин-2" важным проектом с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом.