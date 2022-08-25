Bloomberg: Россия обсуждает с азиатскими странами скидку на поставки нефти

Западные журналисты узнали о переговорах России и нескольких стран Азии по поставкам нефти Фото: REUTERS

Россия ведет переговоры с несколькими странами Азии о поставках нефти со скидкой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой информацию западного чиновника, имя которого не называется.

Собеседник агентства утверждает, что в ходе предварительного обсуждения речь шла о снижении стоимости до 30%.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова продавать нефть всем заинтересованным странам.

"Если та или иная страна того хочет, никаких препятствий для этого нет, будь это Индия, будь это Китай, будь это любая африканская страна", - заключил дипломат.

Как ранее писал сайт KP.RU, Япония в июле 2022 года вновь стала импортировать нефть из России. При этом ее объем сократился на 65 процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

Объем импорта российской нефти сократился по сравнению с июлем 2021 года на 65,4%. Кроме этого, за этот период зафиксировано снижение объема импорта сжиженного природного газа на 26,1%.