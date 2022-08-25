Yonhap: в КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над коронавирусом

В Северной Корее вновь выявили случаи лихорадки Фото: REUTERS

В КНДР вновь выявили новые случаи лихорадки. Как сообщает агентство Yonhap, заболевание диагностировано у четырех жителей провинции Янгандо.

В провинцию, где проживали заболевшие, тут же направили специалистов. Они проводят тестирование население и принимают различные меры по профилактики заболеваемости.

"Передвижение в соответствующем районе запрещено до выявления причины заболевания", - уточняет агентство.

Как писал сайт KP.RU, 10 августа 2022 года глава КНДР Ким Чен Ын заявил о "победе в чрезвычайно экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса".

Как ранее сообщалось, северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал распространение в КНДР инфекционного заболевания крупнейшим потрясением с момента основания республики.

Напомним, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский считает, что "неизвестная лихорадка" в Северной Корее, о вспышке которой информировали власти КНДР, скорее всего является коронавирусной инфекцией.