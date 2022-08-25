Депутат Госдумы Бурлаков предложил ограничить скорость электросамокатов

В России думают над ограничением скорости для электросамокатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Государственной думы России Сергей Бурлаков выступил с инициативой ввести ограничение максимальной скорости для электросамокатов, которыми пользуются несовершеннолетние. Соответствующее предложение парламентарий озвучил в беседе с РИА Новости.

По оценке народного избранника, нельзя доверять детям и подросткам электросамокаты, которые могут разгоняться выше 20 км/ч.

"Мое предложение: если ребенок попадет в ДТП на скутере, который способен ехать быстрее, то родители должны оплатить серьезный штраф", - уточнил Бурлаков, добавив, что без штрафов закон не возымеет положительного эффекта.

Как ранее писал сайт KP.RU, депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ограничить до 5 км/ч скорость электромасокатов перед нерегулируемым переходом.

Парламентарий подчеркнул, что в последнее время в крупных городах возросло использование средств индивидуальной мобильности. По его словам, это требует выработки специальных норм для участников движения, ведь сегодня как таковых механизмов регулирования не существует, а большинство аварий случается на нерегулируемых пешеходных переходах.