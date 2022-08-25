Минтруд рассмотрит предложение начислять "горячий стаж" людям, восстанавливающим Донбасс Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудникам российских предприятий, которые командированы восстанавливать Донбасс, предложили начислять «горячий стаж».

С такой инициативой выступил луганский промышленник, председатель совета директоров группы компаний «Маршал», член генсовета «Деловой России» Сергей Горохов.

Людям приходится работать в непростых условиях: с одной стороны это колоссальные нагрузки, с другой – угрозы обстрелов со стороны Украины.

-Справедливо, чтобы этот труд оценивался и вознаграждался соответственно. Поэтому я обратился к правительству России с просьбой приравнять стаж работы по восстановлению Донбасса к так называемому горячему стажу, — сказал Горохов.

Под инициативу о «горячем стаже» могут попасть сотрудники российских предприятий, которые командированы на восстановление региона, и заняты на восстановлении соцобъектов, промышленности, инфраструктуры ЛНР и ДНР.

Если предложение будет принято, то поправки внесут в закон «О страховых пенсиях». Люди, занятые восстановлением Донбасса, будут приравнены к тем, кто трудится в горячих цехах или во вредных условиях. Что в будущем позволит им претендовать на досрочный выход на пенсию.

В своей инициативе Горохов затронул и финансовую составляющую вопроса.

-Отложенная нагрузка на федеральный бюджет будет компенсирована вкладом Донбасса в российскую экономику, — цитирует RT обращение Горохова.

Ранее, для компаний и организаций, оказывающих гуманитарную помощь ДНР и ЛНР, в том числе по восстановлению жилья и инфраструктуры в республиках, хотят отменить НДС. Такой законопроект планируют внести в нижнюю палату парламента члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщает газета "Известия".

Россияне активно собирают помощь в пострадавшие регионы. Передают продукты, вещи и многое другое, сообщает телеканал "360".