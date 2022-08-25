Россияне назвали желаемый размер пенсии

Россияне назвали желаемый доход на пенсии Фото: Shutterstock

Россияне ответили на вопрос, какой доход на пенсии они хотели бы иметь. Как выяснилось, больше половины респондентов устроит сумма от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на результаты опроса сервисов "Работа.ру" и "СберНПФ".

18% опрошенных хотели бы получать 100-150 тысяч рублей, 15% - до 50 тысяч рублей, по 10% - 150-200 тысяч и свыше 200 тысяч рублей.

При этом 84% россиян признались, что не планируют после выхода на пенсию жить только на выплаты от государства. Так, 46% респондентов рассчитывают на собственные накопления, 43% - на пассивный доход от вкладов, 24% - на собственный бизнес, 19% - на помощь родственников.

Как ранее писал сайт KP.RU, более 70% россиян считает, что при выходе на пенсию для комфортной жизни необходимо иметь собственные накопления. Это следует из опроса инвестиционной компании Anderida Financial Group.

45% респондентов полагают, что их средние ежемесячные траты после достижения пенсионного возраста составят 40-50 тысяч рублей, 30% - 50-70 тысяч рублей, 15% - 20-40 тысяч рублей, 10% - свыше 70 тысяч рублей.

При этом половина участников опроса, которые выступают за создание "подушки безопасности", желает накопить к пенсии 4-5 млн рублей, 30% - свыше 5 млн рублей, остальные – 2-4 млн рублей.