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Экономика25 августа 2022 6:13

Россияне назвали желаемый размер пенсии

Большинство россиян хочет получать на пенсии от 50 тысяч рублей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Россияне назвали желаемый доход на пенсии

Россияне назвали желаемый доход на пенсии

Фото: Shutterstock

Россияне ответили на вопрос, какой доход на пенсии они хотели бы иметь. Как выяснилось, больше половины респондентов устроит сумма от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на результаты опроса сервисов "Работа.ру" и "СберНПФ".

18% опрошенных хотели бы получать 100-150 тысяч рублей, 15% - до 50 тысяч рублей, по 10% - 150-200 тысяч и свыше 200 тысяч рублей.

При этом 84% россиян признались, что не планируют после выхода на пенсию жить только на выплаты от государства. Так, 46% респондентов рассчитывают на собственные накопления, 43% - на пассивный доход от вкладов, 24% - на собственный бизнес, 19% - на помощь родственников.

Как ранее писал сайт KP.RU, более 70% россиян считает, что при выходе на пенсию для комфортной жизни необходимо иметь собственные накопления. Это следует из опроса инвестиционной компании Anderida Financial Group.

45% респондентов полагают, что их средние ежемесячные траты после достижения пенсионного возраста составят 40-50 тысяч рублей, 30% - 50-70 тысяч рублей, 15% - 20-40 тысяч рублей, 10% - свыше 70 тысяч рублей.

При этом половина участников опроса, которые выступают за создание "подушки безопасности", желает накопить к пенсии 4-5 млн рублей, 30% - свыше 5 млн рублей, остальные – 2-4 млн рублей.