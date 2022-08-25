Итальянская турфирма сообщила о потерях 90% выручки из-за отсутствия россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отсутствие российских туристов в Италии привело к многомиллионным потерям для туристического оператора Suditaliahotels с юга страны. Такое заявление сделал директор компании Саверио Презутти.

«Потери нашего оборота составляют 90–95%. Если раньше этот объем составлял 8 млн евро, то сейчас он находится в пределах 120 тысяч евро», - приводит РИА Новости директора фирмы.

Презутти заявил, что ранее российские туристы могли добираться прямыми рейсами до Неаполя, однако теперь им приходится лететь через Стамбул или Дубай. Как он отметил, это можно отнести только к «увлеченным клиентам», которые хорошо знают этот регион и целенаправленно направляются на Искью, Капри или в Сорренто. Тем не менее, по словам директора фирмы, и таких туристов «очень мало».

«Сейчас на Искье десяток клиентов по сравнению с шестью сотнями, которые у нас были раньше. Убытки из-за потери российских туристов грозят не только отелям, но и другим участникам туристического рынка: ресторанам, водителям, экскурсоводам», - заявил он.

Директор фирмы признал, что восполнить потери российских туристов за счет других стран в Италии смогут с трудом, уточнив, что на данный момент в регион пытаются привлекать голландцев и финнов.