Володин оценил последствия ограничений на въезд россиян в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запрет на въезд российских туристов обойдется Европейскому союзу в миллиарды евро. Такое мнение высказал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«По самым скромным оценкам, Европа потеряет 21 млрд евро из-за ограничений на въезд нашим гражданам. Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что 80% мирового населения не поддерживают санкционные ограничения в отношении России, а те, кто пропагандирует антироссийскую риторику, давно потеряли суверенитет. По его словам, к таким относятся Украина, Польша, Эстония, Литва, Латвия, Чехия и Финляндия.

Напомним, ранее премьер Эстонии Кая Каллас призвала Европейский союз прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав посещение ЕС «привилегией», а позже предложение о запрете выдачи шенгенских виз внесли на обсуждение антироссийских санкций.

На данный момент некоторые страны прекратили выдачу туристических виз российским гражданам, а Финляндия объявила об уменьшении приема заявок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет введение запрета на выдачу виз на уровне Евросоюза.