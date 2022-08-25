Член СПЧ Игорь Каляпин госпитализирован после нападения в Нижегородской области

Игорь Каляпин Фото: Кадр видео

Российский правозащитник, член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин попал в больницу в результате нападения на него в Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СПЧ в четверг, 25 августа 2022 года.

По данным правозащитной организации, нападение совершено в среду. Неизвестный, притворявшийся сотрудником полиции, попытался порезать Каляпину лицо и задушить его.

"Он ничего не объяснил, он сказал, что ему надо меня убить, что он добросовестно пытался сделать 15-20 минут, он меня избивал, пытался осколком стекла горло проколоть", - описал случившееся сам Каляпин агентству РИА Новости.

Члену СПЧ удалось вызвать полицию и нападавшего задержали. С ним проводятся следственные действия.

"Сам пострадавший сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга, - говорится в тексте поста. - Ждем информацию от врачей".

Это уже не первое нападение на Игоря Каляпина. Так, в марте 2016 года правозащитника закидали яйцами, тортом, мукой и облили зелёнкой у входа в отель "Грозный-сити". Предположительно, его атаковали около 15 человек в масках.