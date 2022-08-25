Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2022 6:51

ФСБ задержала сторонника "Азова"*, планировавшего теракт в Калининградской области

Мужчина собирался устроить теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФСБ задержала сторонника "Азова"*, планировавшего теракт в Калининградской области

ФСБ задержала сторонника "Азова"*, планировавшего теракт в Калининградской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о предотвращении теракта в Калининградской области. Как сообщается, был задержан российский гражданин, сторонник запрещенной террористической организации «Азов»*.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, местный житель 1967 года рождения собирался устроить теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту. Отмечается, что по указанию координаторов «Азова»* он планировал совершить диверсию, после чего сбежать.

«Выявлен и задержан <… > приверженец <…> организации "Азов"*, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ России и военнослужащих, а также аэропорта "Храброво"», - говорится в заявлении.

Дома у задержанного обнаружили тайник, в котором нашли самодельную бомбу мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, а также обнаружили переписку с активными участниками «Азова»*, символику этой организации и агитационную литературу.

* Запрещенная в России террористическая организация