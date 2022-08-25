ФСБ задержала сторонника "Азова"*, планировавшего теракт в Калининградской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о предотвращении теракта в Калининградской области. Как сообщается, был задержан российский гражданин, сторонник запрещенной террористической организации «Азов»*.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, местный житель 1967 года рождения собирался устроить теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту. Отмечается, что по указанию координаторов «Азова»* он планировал совершить диверсию, после чего сбежать.

«Выявлен и задержан <… > приверженец <…> организации "Азов"*, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ России и военнослужащих, а также аэропорта "Храброво"», - говорится в заявлении.

Дома у задержанного обнаружили тайник, в котором нашли самодельную бомбу мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, а также обнаружили переписку с активными участниками «Азова»*, символику этой организации и агитационную литературу.

* Запрещенная в России террористическая организация