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Политика25 августа 2022 7:00

The Guardian спрогнозировала пять вариантов украинского конфликта на ближайшие полгода

Британский журналист не исключает, что конфликт может затянуться еще на год
Елизавета КУЗНЕЦОВА
The Guardian спрогнозировала пять вариантов украинского конфликта на ближайшие полгода

The Guardian спрогнозировала пять вариантов украинского конфликта на ближайшие полгода

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Журналист британской газеты The Guardian Дэн Саббаг описал пять возможных сценариев развития украинского конфликта в течение ближайших шести месяцев.

Согласно первому прогнозу, конфликт затянется еще на год, однако станет не таким интенсивным, как был весной, а переговоры между Россией и Украиной в ближайшие полгода проводиться не будут.

Во втором прогнозе, Киев не станет проводить контрнаступлений, а начнет применять тактику партизанских рейдов, нанося также удары при помощи дальнобойных ракетных систем.

Третий прогноз заключается в том, что Москва будет продолжать свое наступление, но ее целью стане удерживание украинских территорий.

В четвертом прогнозе, что кризис с беженцами и наступление зимы дадут возможности тому, кто сможет лучше подготовиться к кризисным условиям. Кроме того, в статье отмечается, что Россия рассматривает наступление зимы как возможность для заключения мира с Украиной на своих условиях.

Пятый вариант говорит о том, что западным странам предстоит решить, хотят ли они, чтобы Киев одержал победу или же просто держался, потому что Украина без военной помощи Запада потерпела бы поражение, а дефицит бюджета в пять млрд долларов в месяц и дальнейшая помощь со стороны Европа обойдется намного дороже. Автор отмечает, что здесь встает вопрос, готов ли Запад на эти жертвы.

Напомним, ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», на кого работает время - на Россию или Украину.