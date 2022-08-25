The Guardian спрогнозировала пять вариантов украинского конфликта на ближайшие полгода Фото: Дмитрий СТЕШИН

Журналист британской газеты The Guardian Дэн Саббаг описал пять возможных сценариев развития украинского конфликта в течение ближайших шести месяцев.

Согласно первому прогнозу, конфликт затянется еще на год, однако станет не таким интенсивным, как был весной, а переговоры между Россией и Украиной в ближайшие полгода проводиться не будут.

Во втором прогнозе, Киев не станет проводить контрнаступлений, а начнет применять тактику партизанских рейдов, нанося также удары при помощи дальнобойных ракетных систем.

Третий прогноз заключается в том, что Москва будет продолжать свое наступление, но ее целью стане удерживание украинских территорий.

В четвертом прогнозе, что кризис с беженцами и наступление зимы дадут возможности тому, кто сможет лучше подготовиться к кризисным условиям. Кроме того, в статье отмечается, что Россия рассматривает наступление зимы как возможность для заключения мира с Украиной на своих условиях.

Пятый вариант говорит о том, что западным странам предстоит решить, хотят ли они, чтобы Киев одержал победу или же просто держался, потому что Украина без военной помощи Запада потерпела бы поражение, а дефицит бюджета в пять млрд долларов в месяц и дальнейшая помощь со стороны Европа обойдется намного дороже. Автор отмечает, что здесь встает вопрос, готов ли Запад на эти жертвы.

Напомним, ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», на кого работает время - на Россию или Украину.