Стало известно о "тайной борьбе" в ЕС из-за России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц противостоят «ястребам» в Европейском союзе по вопросу урегулирования на Украине. Об этом пишет обозреватель Politico Муджтаба Рахман.

Как отмечается в статье, французский президент и глава немецкого правительства вынуждены скрывать свою позицию от стран Центральной и Восточной Европы. Автор уточняет, что позиция политиков заключается в скорейшем завершении конфликта дипломатическим путем.

«За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германием, Францией и - до отставки премьер-министра Марио Драги - Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией - с другой», - пишет автор статьи.

При этом, как отмечается в публикации, до тех пор, пока поддержка Вашингтон военных действий на Украине остается неизменной, Франции и Германии вряд ли начнут открыто выражать свое мнение в интересах сохранения единства внутри Европейского союза.