Экономист Бадалов назвал условие ослабления курса рубля осенью

Ослабление рубля осенью 2022 года маловероятно Фото: Shutterstock

Традиционное осеннее ослабление курса рубля в 2022 году маловероятно, так как множество факторов способствует высокому спросу именно на российскую валюту. Соответствующее мнение выразил экономист Лазарь Бадалов в беседе с агентством "Прайм".

"Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот", - констатировал эксперт.

Бадалов добавил, что крепкому рублю способствует рублевые выплаты по внешним долгам и импорт, который зачастую обслуживается в национальной валюте.

По его оценке, единственным условием ослабления рубля может этой осенью может стать только усиление спроса на иностранную валюту.

Как ранее писал сайт KP.RU, старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос спрогнозировал, что курс рубля осенью 2022 года может снизиться из-за падения цен на энергоносители и введения нового бюджетного правила.

По его словам, при определенных обстоятельствах рубль может качнуться и в обратную сторону, укрепившись до 55 единиц за доллар. На это могут повлиять рост стоимости газа и нефти и ослабление импорта.