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Экономика25 августа 2022 7:21

Экономист Бадалов назвал условие ослабления курса рубля осенью

Экономист Бадалов считает, что ослабить рубль осенью может только спрос на валюту
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Ослабление рубля осенью 2022 года маловероятно

Ослабление рубля осенью 2022 года маловероятно

Фото: Shutterstock

Традиционное осеннее ослабление курса рубля в 2022 году маловероятно, так как множество факторов способствует высокому спросу именно на российскую валюту. Соответствующее мнение выразил экономист Лазарь Бадалов в беседе с агентством "Прайм".

"Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот", - констатировал эксперт.

Бадалов добавил, что крепкому рублю способствует рублевые выплаты по внешним долгам и импорт, который зачастую обслуживается в национальной валюте.

По его оценке, единственным условием ослабления рубля может этой осенью может стать только усиление спроса на иностранную валюту.

Как ранее писал сайт KP.RU, старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос спрогнозировал, что курс рубля осенью 2022 года может снизиться из-за падения цен на энергоносители и введения нового бюджетного правила.

По его словам, при определенных обстоятельствах рубль может качнуться и в обратную сторону, укрепившись до 55 единиц за доллар. На это могут повлиять рост стоимости газа и нефти и ослабление импорта.