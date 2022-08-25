Цена газа в Европе превысила 3200 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биржевые цены на газ в четверг, 25 августа, в Европе впервые с марта текущего года преодолели отметку в 3200 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Торги по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открылись на уровне чуть выше 3080 долларов (+3%). По состоянию на 10.10 мск стоимость выросла на 8% до 3232,5 доллара за тысячу кубометров.

Напомним, стоимость газа начала резко расти в ожидании приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа 2022 года на фоне ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Отмечалось, что на это время будет приостановлена транспортировка газа по этому газопроводу.

Как сообщалось, цены на газ в Европе побили рекорд 1996 года. Расчетная цена голубого топлива достигла 2861,6 доллара за тысячу кубометров.