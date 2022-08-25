Минобороны РФ предложило назначать семьям погибших в спецоперации на Украине добровольцев военные пенсии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ предложило назначать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, погибших в ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом говорится в паспорте законопроекта, опубликованного в четверг, 25 августа, на портале проектов нормативных актов, где уточняется, что расчет выплат данных пенсий будет производиться так же, как и военнослужащим.

«Назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей погибших (умерших) граждан, которые добровольно выполняли задачи в ходе проводимой РФ специальной военной операции», - говорится в сопроводительных проект закона материалах, где также говорится о том, что расчет «должен производиться по аналогии к военнослужащим Вооруженных сил РФ».

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было принято решение о проведении специальной военной операции на Украине, отметив, что таких мер требуют обстоятельства. Глава государства также заявил, что в планы Москвы не входит оккупация, а российская сторона намерена добиваться демилитаризации