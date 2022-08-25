В банке «Открытие» запущен вклад с самой высокой доходностью

В банке «Открытие» появились сберегательные продукты с высокой доходностью. По вкладу «Первый» можно получить до 8% годовых, а по накопительному счету «Копилка» - 7,5% годовых. Акция действует как для новых клиентов, так и для тех, кто уже имеет счет в банке, но раньше не размещал там крупные суммы.

- Предложениями могут воспользоваться клиенты банка, у которых на 31 июля 2022 года на вкладах и накопительных счетах в «Открытии» было размещено не более 50 тысяч рублей, - уточняется в официальном сообщении банка.

Рублевый вклад «Первый» оформляется на три месяца. Минимальная сумма вклада – 50 тысяч рублей, максимальная – 3 млн рублей. Проценты по желанию клиента могут выплачиваться в начале или в конце срока действия договора, а также ежемесячно.

- Также новые вкладчики могут оформить накопительный счет «Копилка». Он подойдет для сберегателей, которые хотят разместить средства на короткий срок с возможностью снятия и пополнения без ограничений. Для новых вкладчиков доходность счета в первые 2 месяца плюс месяц открытия счета«Копилка» будет повышена, с надбавкой + 1% и составит 7,5% годовых, - поясняют в «Открытии».

Проценты по накопительному счету начисляются ежедневно, а их выплата производится в конце месяца. Максимальная сумма средств, на которые начисляется надбавка, – 3 млн рублей.

Оформить новые сберегательные продукты можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в любом офисе «Открытия».