Глава МИД Италии прибыл в Киев, где встретится с Зеленским и Кулебой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прибыл в Киев

Как передает агентство Nova со ссылкой на дипломатические источники, глава итальянского внешнеполитического ведомства прибыл в украинскую столицу утром в четверг, 25 августа. Отмечается, что Ди Майо планирует встретиться с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также с украинским президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, итальянский министр собирается посетить город Ирпень в Киевской области.

Напомним, накануне министр иностранных дел Италии отреагировал на призыв заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева к европейцам наказать свои правительства за глупость на выборах. Как писал сайт KP.RU, Ди Майо обвинил российского политика во «вмешательстве» в итальянские выборы, которые состоятся в стране 25 сентября 2022 года.