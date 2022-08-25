Посол Украины в Испании высказал недовольство военной помощью Мадрида

Посол Украины в Испании заявил, что Киев не устраивает военная помощь Мадрида Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев заявил, что Киеву необходимы большие поставки оружия от Мадрида. По словам дипломата, испанская сторона предоставила оружие Украине последний раз лишь в мае этого года.

«Динамика нас не устраивает, и такова реальность. Нам необходимо получать оружие как можно скорее ... это нельзя задерживать», - заявил украинский посол, отметив, что Украине необходимо, чтобы «все делалось гораздо быстрее».

Кроме того, Погорельцев отметил, что Мадрид мог бы оказать Киеву военную помощь безвозмездно, хотя украинская сторона готова рассматривать «и иные варианты».

«Я знаю, что процесс сложный, но нам нужно, чтобы все делалось быстрее и быстрее», - добавил украинский дипломат.

Напомним, накануне появилось сообщение, что украинские беженцы возвращаются из Испании на родину, а причиной такого отъезда становятся экономические проблемы. Как передавало испанское издание LIndependant, не менее ста украинских семей, которые находятся в Гранаде, собираются вернуться на Украину из-за низкой зарплаты, а также «слишком высокой» стоимости жизни.