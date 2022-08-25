Reuters: власти Германии обеспокоены угрозой дефицита нефти и угля

Засуха сорвала планы Германии по наращиванию поставок угля Фото: REUTERS

Правительство ФРГ выражает беспокойство из-за риска возникновения дефицита угля и нефти в стране, которое угрожает стране проблемами в сфере электроснабжения. Об этом сообщает агентство Reuters.

По оценке Министерства по делам экономики и защиты климата Германии, засуха нарушила планы руководства страны по поставкам угля водными путями. Дело в том, что река Рейн обмелела и не позволяет транспортировать необходимые объемы твердого топлива.

Аналогичная ситуация наблюдается и с поставками нефти в восточные регионы страны. Загруженная транспортная сеть не способна принять объемы, необходимые для поддержания немецкой экономики.

Это срывает планы властей по замещению российских энергоносителей за счет наращивания поставок угля и нефти.

Если ситуацию не удастся стабилизировать, то немцев ждет значительное повышение цен, прогнозируют эксперты.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр экономики ФРГ Роберт Хабек ожидает, что, если Германия согласится на запуск газопровода "Северный поток-2", ее ждет драматический политический провал и потеря своих ценностных установок.

Напомним, немецкие журналисты выяснили, что экономика Германии оказалась на грани катастрофы, к которой ее может подтолкнуть снижение поставок российского газа.

Опрошенные эксперты выразили мнение, что текущая экономическая модель ФРГ не в состоянии нормально функционировать без полноценного транзита газа из России.

Отсюда рекордная инфляция в июне, составившая 7,6%, исчезновение с полок магазинов привычных товаров и падение евро по отношению к доллару до уровня двадцатилетней давности.