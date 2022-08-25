Роскосмос завершил испытания "царь-двигателя" для новой ракеты "Союз-5"

"Царь-двигатель". Фото: t.me/roscosmos_gk

Успешно завершены испытания доводочного двигателя РД-171МВ, который назвали "царь-двигателем" из-за того, что он является самым мощным в мире. Он потребуется для среднетяжелой ракеты "Союз-5" (или "Иртыш"), а также сверхтяжелого носителя "Енисей".

Как сообщается в телеграм-канале госкорпорации, модернизированная конструкция успешно подтвердила свои технические характеристики.

"Доводочный ракетный двигатель имеет окончательный вариант конструкции, испытаниями подтверждается соответствие характеристик двигателя требованиям технического задания", - уточнили в ведомстве.

В общей сложности проведено девять огневых испытаний продолжительностью 1461 секунду. Нештатных ситуаций не возникало.

Как ранее писал сайт KP.RU, до 2027 года Роскосмос изготовит 20 двигателей РД-171МВ. Производством литых заготовок из стальных и титановых сплавов для "царь-двигателей" займется компания "Протон-ПМ", которая входит в интегрированную структуру НПО "Энергомаш".