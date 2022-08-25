Шойгу обсудил с главой Минобороны Франции ситуацию на Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в четверг, 25 августа, сообщило российское военное ведомство, где уточнили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«25 августа 2022 по инициативе французской стороны состоялся первый телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню. Обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС», - говорится в заявлении министерства.

В сообщении ведомства отмечается, что глава российского военного ведомства «довел оценки о действиях» Вооруженных сил Украины (ВСУ), указав на то, что они способны нарушить «безопасное функционирование станции». Также сообщается, что была отмечена важность посещения станции сотрудниками миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Напомним, ранее состоялся телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые также обсудили эту тему.