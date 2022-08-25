Петр Бирюков: началось благоустройство территории возле станции МЦД-4 «Очаково»

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории, прилегающей к реконструируемой станции «Очаково» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), которая войдет в состав МЦД-4, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

Работы пройдут на улицах Большая Очаковская, Елены Колесовой, Марии Поливановой, Пржевальского и в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м и 5-м Очаковских переулках.

«В рамках проекта создадим комфортный пешеходный маршрут от станции МЦД-4 «Очаково» к жилым кварталам активно развивающегося района Очаково-Матвеевское на западе столицы, - рассказал Петр Бирюков. - Приведем в порядок тротуары, расширим их там, где это возможно, и обустроим дополнительные пешеходные переходы. Сделаем тротуары вдоль дороги на улице Елены Колесовой и в 3-м Очаковском переулке, где ранее их не было. Заменим покрытие проезжей части, организуем парковки».

В зоне проведения работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.

Заместитель Мэра отметил, что все воздушные линии уберут в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций. Реконструируют существующую систему водостока, установят дождеприемные решетки и смотровые колодцы.

«На маршруте к новой станции МЦД-4 и прилегающих территориях установим более 200 современных фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками, - подчеркнул Петр Бирюков. – Запланировано переустройство 5 светофоров и установка новых дорожных знаков. Наземные переходы оборудуем 48 опорами контрастного освещения, чтобы в темное время суток сама «зебра» и пешеходы на ней были заметнее для водителей».

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для пассажиров общественного транспорта установят 17 современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Для велосипедистов появятся более 60 велопарковок и два велопроката.

«Важная составляющая всех столичных проектов благоустройства – озеленение. На благоустроенных территориях высадим около 120 деревьев и 1200 кустарников, - отметил Петр Бирюков. - Приведем в порядок газон площадью более 75 тыс. кв. метров и разобьем 130 кв. метров цветников».

В рамках проекта на прилегающих к реконструируемой станции МЦД «Очаково» территориях планируется обновить 7 детских площадок и сделать две новые, оборудовать одну спортивную площадку. На маршруте к станции установят около 80 удобных скамеек и уличных стульев.

«Для местных жителей появится новая точка притяжения: в сквере на улице Марии Поливановой сделаем уютную зону отдыха с детскими площадками и небольшой сценой для проведения районных мероприятий и праздников. Территорию дополнительно озеленим, установим скамейки», - рассказал заместитель Мэра.

Работы по благоустройству планируется завершить в следующем году.